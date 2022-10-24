США відкидають російську заяву про підготовку Києвом «брудної бомби»

Офіційний Вашингтон називає фальшивими заяви міністра оборони росії шойгу про начебто підготовку Україною до використання «брудної бомби» на власній території.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США в ніч проти понеділка за результатами розмови Ентоні Блінкена і Дмитра Кулеби.

Держсекретар підкреслив, що світ розпізнає будь-яку спробу рф використати ці звинувачення як привід для ескалації.

Сторони також обговорили зобов’язання США та міжнародної спільноти надавати Україні безпрецедентну оборонну, економічну та гуманітарну допомогу — скільки буде потрібно.

Блінкен також підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, підкреслили в Держдепартаменті США.