Зеленський відповів на заяву шойгу про «брудну бомбу» та закликав світ відреагувати

Володимир Зеленський у відповідь на звинувачення міністра оборони рф сергія шойгу заявив, що «усі добре розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Президент України нагадав, що саме росія шантажує радіаційною катастрофою на Запорізькій АЕС, пускає ракети над українськими ядерними обʼєктами та замінувала дамбу й агрегати Каховської ГЕС.

«Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок — вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду» має побачити, що світ це не проковтне», — наголосив президент.