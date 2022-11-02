NYT: Російські генерали обговорили ядерний удар по Україні — це збентежило адміністрацію Байдена, проте Пентагон досі не бачить підготовки до цього

В середині жовтня російські військові високопосадовці обговорювали, «коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні». Факт самої розмови, на якій не був присутній президент путін, збентежив американських чиновників з адміністрації Джо Байдена.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Джо Байдена.

Деталі розмови та їх тон джерела NYT не розголошували, але у адміністрації Байдена вважають, що це свідчить про те, що генерали розчаровані своїми невдачами на місцях і завуальовані попередні погрози путіна можуть бути не просто словами.

При цьому NYT зазначає, що путін має одноосібне право вирішувати, чи використовувати ядерну зброю. Він може ухвалювати відповідне рішення незалежно від думки своїх генералів.

Пентагон, однак, досі не бачить свідчень підготовки росії до ядерних ударів. США ретельно стежать за всіма військовими ядерними обʼєктами рф. Відсутність конкретних «рухів» з боку росіян підтвердив і представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Окрім цього, NYT пише, що в кінці жовтня після серії телефонних розмов між представниками США і росії ядерну напругу частково вдалося послабити. За словами деяких офіційних осіб США, виступ путіна минулого четверга, під час якого він відкидав імовірність ядерного удару, сприяла «зниженню градусу».

Російські політики та пропагандисти нерідко прямо закликали завдати ядерних тактичних ударів по центрах прийняття рішень, зокрема в Україні.