Мемуари принца Гаррі опублікують у січні 2023 року

Видавництво Penguin Random House випустить книгу мемуарів принца Гаррі 10 січня 2023 року.

Про це пише Associated Press.

Книга матиме назву Spare («Запасний» українською). У заяві, яку оприлюднило Penguin Random House 27 жовтня, згадується, зокрема, про смерть матері принца Гаррі Діани в 1997 році. А також про те, як Гаррі та його брат Вільям «йшли за труною своєї матері, а світ дивився на це зі смутком — і жахом».

«Коли Діана, принцеса Уельська, загинула, мільярди задавалися питанням, що, мабуть, думають і відчувають принци — і як розвиватимуться їхні життя з цього моменту», — йдеться в заяві видавництва.

Назва мемуарів натякає на те, що принц Гаррі є королівським «запасним», адже наступним у черзі на корону є принц Уельський Вільям.

У книзі буде 416 сторінок, вона вийде 16 мовами. Також мемуари матимуть аудіоверсію, яку начитає особисто принц Гаррі. Фінансових умов випуску книги не розголошують, але відомо, що герцог Сассекський планує витратити доходи від Spare на пожертви британським благодійним організаціям.