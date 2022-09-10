Карла ІІІ офіційно проголошено королем Великої Британії

Принц Чарльз Філіпп Артур Джордж офіційно проголошений королем Великої Британії. Він зійшов на престол під імʼям Карл ІІІ.
Про це повідомляють ВВС і The Guardian.
Офіційне проголошення Чарльза монархом відбулося в Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Королем його оголосила Рада престолонаслідування.
Відповідну прокламацію підписали: наступний у черзі спадкоємців престолу принц Вільям, королева-консорт Камілла, голова Ради, прем’єр-міністр Ліз Трасс та архієпископ Кентерберійський.
Цю прокламацію після закритої зустрічі Ради зачитають з балкона в палаці.
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