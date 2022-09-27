У Великій Британії оприлюднили королівську монограму Карла ІІІ

Букінгемський палац оприлюднив нову монограму короля Карла III. Це зображення використовуватимуть в урядових відомствах, державних документах і поштових відправленнях.

Про це повідомляє BBC.

Це зображення створила Геральдична колегія. Король особисто обрав свою монограму серед низки зразків.

Buckingham Palace

Монограма поєднує першу літеру імені Карла — C [Charles], R [Rex — латинське слово, яке означає «король»] та цифру III. Монограма його матері королеви Єлизавети ІІ містила символи E II R.

Банк Англії повідомив, що нові банкноти з портретом короля Карла III орієнтовно надійдуть в обіг до середини 2024 року, а їхнє зображення покажуть до кінця 2022 року. У Королівському монетному дворі зазначили, що випустять нові монети «відповідно до попиту банків і поштових відділень».

А нові марки із зображенням Карла ІІІ увійдуть в обіг, коли поточні запаси марок вичерпаються, повідомили в Королівській пошті. Набір із чотирьох меморіальних марок мають випустити в листопаді. На ньому будуть портрети королеви Єлизавети II, зроблені в різні періоди її правління.

Існує також окрема версія королевської монограми для Шотландії — на ній зображена шотландська корона.

Нову монограму короля Карла ІІІ вперше використають після закінчення трауру за Єлизаветою ІІ.