У Великій Британії презентували нові монети з портретом короля Карла ІІІ

У Великій Британії показали нові монети, на яких зображений король Карл ІІІ.

Про це пише BBC.

Портрет короля на монеті створив британський скульптор Мартін Дженнінгс. За традицією, тепер монарх зображений обличчям, повернутим ліворуч. Портрет його матері, королеви Єлизавети ІІ, на грошах «дивився» праворуч. Також, на відміну від королеви, Карл ІІІ зображений без корони. Навколо портрету написано CHARLES III • D • G • REX • ​​F • D • 5 POUNDS • 2022 — це скорочення з латини, яке перекладається як «Король Карл III, милістю Божою, захисник віри».

Монарх особисто схвалив цей ескіз.

BBC News

Королівський монетний двір почне продавати монети колекціонерам 3 жовтня. Монета номіналом 50 пенсів надійде в загальне використання до кінця року. Монети із зображенням покійної королеви з обігу виводити не будуть.