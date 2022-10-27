Держсекретар США: Китай вирішив змінити статус-кво Тайваню, щоб прискорити «воззʼєднання»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що влада Китаю вирішила змінити багаторічний статус-кво Тайваню, щоб прискорити так зване воззʼєднання.
Про це пише Bloomberg.
Статус-кво Тайваню стримує війну між США і Китаєм, але в Пекіні вирішили, що він більше не є прийнятним. За словами Блінкена, Китай посилюватиме тиск на Тайвань за допомогою різних економічних і політичних способів. Якщо це не спрацює — у хід підуть війська.
Блінкен наголосив на тому, що можлива війна в Тайванській протоці вдарить по всьому світу, оскільки там проходять 50% контейнеровозів, а сам Тайвань — основний світовий виробник чипів.
Держсекретар сказав, що США не хочуть конфліктів і холодної війни з Китаєм, однак готові захищати свої інтереси.
«Не може і не повинно бути односторонніх змін статус-кво, особливо за допомогою сили, і ми незмінно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці. Це сильний, основний інтерес Сполучених Штатів, і ми сповнені рішучості його обстоювати», — сказав Блінкен.
- 3 серпня 2022 року на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- 10 серпня влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. В окремому бюлетені під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху» влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
- Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай.
- Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.