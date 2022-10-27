Держсекретар США: Китай вирішив змінити статус-кво Тайваню, щоб прискорити «воззʼєднання»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що влада Китаю вирішила змінити багаторічний статус-кво Тайваню, щоб прискорити так зване воззʼєднання.

Про це пише Bloomberg.

Статус-кво Тайваню стримує війну між США і Китаєм, але в Пекіні вирішили, що він більше не є прийнятним. За словами Блінкена, Китай посилюватиме тиск на Тайвань за допомогою різних економічних і політичних способів. Якщо це не спрацює — у хід підуть війська.

Блінкен наголосив на тому, що можлива війна в Тайванській протоці вдарить по всьому світу, оскільки там проходять 50% контейнеровозів, а сам Тайвань — основний світовий виробник чипів.

Держсекретар сказав, що США не хочуть конфліктів і холодної війни з Китаєм, однак готові захищати свої інтереси.

«Не може і не повинно бути односторонніх змін статус-кво, особливо за допомогою сили, і ми незмінно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці. Це сильний, основний інтерес Сполучених Штатів, і ми сповнені рішучості його обстоювати», — сказав Блінкен.