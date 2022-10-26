Ексгенералу СБУ — втікачу Наумову оголосили ще одну підозру

Державне бюро розслідувань оголосило колишньому керівнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову підозру в шахрайстві. Його також підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У 2019 році Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження, але вирішив піти працювати в СБУ. Щоб не звільнятися з держпідприємства, він повідомив, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Тому підприємство продовжувало виплачувати йому зарплату у 160 тисяч гривень на місяць як призваному військовослужбовцю.

«Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тисяч гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки становили 3,2 мільйона гривень», — йдеться в повідомленні. Печерський районний суд заочно заарештував Наумова.