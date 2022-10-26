Ексгенералу СБУ — втікачу Наумову оголосили ще одну підозру

Державне бюро розслідувань оголосило колишньому керівнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову підозру в шахрайстві. Його також підозрюють у держзраді.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У 2019 році Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження, але вирішив піти працювати в СБУ. Щоб не звільнятися з держпідприємства, він повідомив, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Тому підприємство продовжувало виплачувати йому зарплату у 160 тисяч гривень на місяць як призваному військовослужбовцю.
«Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тисяч гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки становили 3,2 мільйона гривень», — йдеться в повідомленні. Печерський районний суд заочно заарештував Наумова.
- Андрій Наумов фігурував у низці журналістських розслідувань про контрабандний імпорт, корупційні схеми на митниці та елітне майно. Крім того, у 2021 році на Наумова готувався замах, за що колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації вбивства. Уже цього року, під час війни прізвище Наумова фігурувало у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча, якого завербувала російська фсб.
- Державне бюро розслідувань перевіряє Наумова на можливу державну зраду з 13 березня. Він міг збирати та передавати російським спецслужбам секретні дані, зокрема щодо систем безпеки Зони відчуження ЧАЕС.
- Джерела у правоохоронних органах повідомляли «Бабелю», що Наумов може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським. Інформацію про можливий переїзд наумова до росії також підтверджує видання The Insider.