Розвідка: Світ не вірить у російський фейк про «брудну бомбу», це провальна ІПСО

Заяви кремля про намір України нібито застосувати «брудну бомбу» — це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на Захід.

Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна ІПСО. 24 жовтня в москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв на росії, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України — «брудною бомбою». Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів не було. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором мирного населення», — зазначив Юсов.