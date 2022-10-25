TIME: Співробітники Twitter виступили проти планів Маска скоротити 75% персоналу компанії

Співробітники Twitter поширюють відкритого листа, у якому планують публічно виступити проти планів бізнесмена Ілона Маска скоротити 75% персоналу компанії. Очікується, що Маск найближчим часом закриє угоду та придбає соцмережу.
Про це пише видання TIME.
Ілон Маск повинен укласти угоду про придбання компанії до пʼятниці, інакше у суді знову відновляться слухання через невиконання ним домовленостей. Бізнесмен уже повідомив потенційних інвесторів, що планує скоротити персонал на 75% — з 7 500 до 2 000.
Цим планом у компанії вкрай незадоволені. Наразі серед співробітників поширюється відкритий лист, у якому вони планують публічно виступити проти цього. Вони наголошують, що скорочення такої кількості людей зашкодить здатності Twitter підтримувати соцмережу.
«Загроза такого масштабу є безрозсудною, підриває довіру наших користувачів і клієнтів до нашої платформи та є прозорим актом залякування працівників», — йдеться у чернетці листа.
У листі вимагається, щоб Маск зобов’язався зберегти персонал Twitter, якщо він придбає компанію. Також співробітники вимагають, щоб він не дискримінував працівників на основі їхніх політичних переконань і зобов’язувався дотримуватися «справедливої» політики звільнення та більше інформувати про умови праці.
Наразі невідомо, скільки саме працівників підписалися під цим листом. Організатори кажуть, що не вийдуть у публічний простір із ним, доки не наберуть критичну масу підписів.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. 7 серпня Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня <5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.