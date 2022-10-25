У Білому домі заперечують перевірку діяльності Ілона Маска на предмет загрози національній безпеці

У Білому домі заявили, що інформація про перевірку бізнесмена Ілона Маска та його діяльності на предмет загрози національній безпеці неправдива. Про інші контакти Білого дому з Маском там коментувати не захотіли.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, пише Reuters.
«Знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули про ці повідомлення. Ці повідомлення не відповідають дійсності», — зазначила вона.
Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що представники адміністрації Байдена обговорюють, чи повинні США перевірити деякі з підприємств Ілона Маска на предмет національної безпеки, включно із супутниковою мережею Starlink та угодою про придбання компанії Twitter.
- 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink.
- Згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні, проте міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX вже не може.
- 18 жовтня стало відомо, Пентагон обговорює можливість оплати інтернету Starlink для України. Тоді ж Маск повідомив, що SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном Starlink.
- 21 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже знайшла три джерела фінансування Starlink для своїх військових.