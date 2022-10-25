Гендиректор Гроссі: Місія МАГАТЕ відвідає два ядерні об’єкти в Україні

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали запит від України та відвідають два ядерні об’єкти.
Про це повідомляють у пресслужбі МАГАТЕ.
Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що обидва місця перебувають під гарантіями МАГАТЕ та їх регулярно відвідують інспектори організації.
«МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць місяць тому, і всі наші висновки узгоджувалися з деклараціями України про гарантії. Жодної незаявленої ядерної діяльності або матеріалів там не виявлено», — зазначив він.
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідає Україну найближчими днями.
- Російські пропагандисти (а з ними і міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна збирається підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії сергій шойгу говорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.
- Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони.
- Міністр оборони України Резніков вважає ядерним шантажем російську заяву. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії.
- 24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та офіційно запросив його до України.