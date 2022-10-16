Росіяни не змогли паралізувати енергетику України — інфраструктура витримала 130 ударів за три дні

Україна зберегла енергетичну стійкість після масових атак росії, агресору не вдалося паралізувати енергетичну галузь.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що за три дні російська армія завдала по українських цивільних та енергетичних об’єктах до 130 ударів ракетами та дронами-камікадзе.
«Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах», — наголосив Шмигаль.
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання майже по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням і електрикою.
- 11 жовтня росія атакувала дронами Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. В області довелося вводити режим тотальної економії електроенергії.
- У столиці та регіонах запровадили погодинне відключення світла.
- 12 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна поступово відновлює енергосистему, проте закликав українців готуватися до важкої зими. Окупанти, вочевидь, будуть і надалі атакувати енергетичну інфраструктуру.