Вінницька ОВА: Окупанти іранськими дронами атакували ТЕС

Російські загарбники атакували Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області.
Про це повідомив голова області Сергій Борзов.
Для атаки ворог застосував два іранські дрони-камікадзе Shahed-136. «Усі служби працюють. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!» — повідомив Борзов.
ТЕС розташована в місті Ладижин і є структурним підрозділом компанії ДТЕК «Західенерго». На станції встановлено 6 енергоблоків, кожен потужністю у 300 МВт. Як основне паливо там використовують енергетичне вугілля.
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