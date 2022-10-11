Вінницька ОВА: Окупанти іранськими дронами атакували ТЕС

Російські загарбники атакували Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області.

Про це повідомив голова області Сергій Борзов.

Для атаки ворог застосував два іранські дрони-камікадзе Shahed-136. «Усі служби працюють. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!» — повідомив Борзов.

ТЕС розташована в місті Ладижин і є структурним підрозділом компанії ДТЕК «Західенерго». На станції встановлено 6 енергоблоків, кожен потужністю у 300 МВт. Як основне паливо там використовують енергетичне вугілля.