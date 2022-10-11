У Вінницькій області запровадили режим тотальної економії електроенергії

У Вінницькій області 242 населених пункти залишилися без світла, а для роботи лікарень та соцзакладів запровадили режим тотальної економії електроенергії.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Після повторних ударів по обʼєктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишилися без світла. Прошу вінничан поставитися з розумінням. Це вимушені тимчасові обмеження», — зазначив він.

Голова ОВА наголосив, що економія потрібна, щоб могли працювати лікарні, соціальні заклади.

«Інакше «Вінницяобленерго» буде змушене впровадити графіки аварійних відключень. Усі служби працюють над відновленням енергопостачання у Вінницькій області», — попередив Борзов.