Росія знову вдарила по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області

Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі, попередньо — 6 людей, їх шпиталізували. Серед поранених працівників ТЕС підприємства немає.

Від обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.

Перший удар по ТЕС був за кілька годин до цього іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. ТЕС розташована в місті Ладижин і є структурним підрозділом компанії ДТЕК «Західенерго». На станції встановлено 6 енергоблоків, кожен потужністю у 300 МВт. Як основне паливо там використовують енергетичне вугілля.