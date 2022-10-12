Україна поступово відновлює енергосистему, а премʼєр закликає українців готуватися до важкої зими

Після масованих ракетних ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури фахівцям вдалося відновити електропостачання для майже чотирьох тисяч населених пунктів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже чотирьох тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів», — заявив він.

Шмигаль попередив, що усі мають бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією — там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергомереж вимикається світло за графіком.

«Не будемо прикрашати дійсність — ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», — зауважив премʼєр.