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За два дні ракетних обстрілів росія уразила 30% енергетики України

Автор:
Софія Телішевська
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За два дні росія уразила близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, однією з причин удару є експорт української електроенергії до Європи, який допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі.

Наразі Україна намагається швидко відновити постачання з інших джерел.

  • Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням.
  • Уранці 11 жовтня росіяни завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини та атакували Ладижинську теплоелектростанцію.