За два дні ракетних обстрілів росія уразила 30% енергетики України

За два дні росія уразила близько 30% енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, однією з причин удару є експорт української електроенергії до Європи, який допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі.
Наразі Україна намагається швидко відновити постачання з інших джерел.
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням.
- Уранці 11 жовтня росіяни завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини та атакували Ладижинську теплоелектростанцію.