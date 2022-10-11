За два дні ракетних обстрілів росія уразила 30% енергетики України

За два дні росія уразила близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, однією з причин удару є експорт української електроенергії до Європи, який допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі.

Наразі Україна намагається швидко відновити постачання з інших джерел.