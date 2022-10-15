Війська рф зруйнували один з обʼєктів енергетики на Київщині

Росіяни зруйнували один з обʼєктів енергетичної інфраструктури в Київській області.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. У результаті обʼєкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону», — заявили в компанії.
При цьому диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень. Споживачів просять слідкувати за повідомленнями обленерго.
«Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дозволять нашим спеціалістам якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», — закликають у компанії.
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням і електрикою.
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- 12 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна поступово відновлює енергосистему, проте закликав українців готуватися до важкої зими. Окупанти, вочевидь, будуть і надалі атакувати енергетичну інфраструктуру.