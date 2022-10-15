Війська рф зруйнували один з обʼєктів енергетики на Київщині

Росіяни зруйнували один з обʼєктів енергетичної інфраструктури в Київській області.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. У результаті обʼєкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону», — заявили в компанії.

При цьому диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень. Споживачів просять слідкувати за повідомленнями обленерго.

«Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дозволять нашим спеціалістам якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», — закликають у компанії.