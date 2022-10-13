Іспанія планує передати Україні чотири системи ППО Hawk

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі заявив, що Іспанія готова передати Україні чотири протиповітряні системи Hawk (MIM-23 HAWK), які призначені для перехвату ракет.

«Я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України — на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів», — сказав генсек НАТО.