Канада надасть Україні військової допомоги на $47 мільйонів. Це переважно зимовий одяг

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на $47 мільйонів. Він переважно складатиметься із зимової форми для українських військових.

Про це заявила міністр оборони країни Аніта Ананд, пише CBC.

У цей пакет увійде переважно «нелетальне озброєння», зокрема 500 тисяч комплектів зимової форми.

«Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у зимовому одязі для бою. І ми передамо цей одяг у найближчі тижні», — сказала вона.

Також Канада передасть інше військове обладнання, зокрема артилерійські снаряди на суму $15,2 мільйона та забезпечення супутникового звʼязку ($2 мільйони).