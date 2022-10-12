Тексти Війна. Україна повернула додому 32 полонених. Росіяни завдали повторного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, а також обстріляли ракетами південь України. День 231: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 00:00, 12 жовтня 2022 Дим піднімається над лініями електропередач після російських ракетних ударів по Львову, 11 жовтня 2022 року. Reuters / «Бабель» Почалася двісті тридцять перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 жовтня — читайте тут.