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Війна. Україна повернула додому 32 полонених. Росіяни завдали повторного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, а також обстріляли ракетами південь України. День 231: онлайн

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна. Україна повернула додому 32 полонених. Росіяни завдали повторного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, а також обстріляли ракетами південь України. День 231: онлайн

Дим піднімається над лініями електропередач після російських ракетних ударів по Львову, 11 жовтня 2022 року.

Reuters / «Бабель»

Почалася двісті тридцять перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 жовтня — читайте тут.