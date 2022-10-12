Україна отримає від Німеччини у наступні кілька тижнів реактивні системи MARS II і САУ PzH 2000

Міноборони Німеччини повідомило, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.
Відомство не назвало точну кількість озброєння. «Ми координуємо нашу постійну підтримку», — додали у Міноборони.
- 15 вересня Німеччина вперше погодилася передати Україні бронетехніку. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo. Тоді Україні обіцяють ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II.
- 6 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини ще дві ремонтні бронемашини Bergepanzer.
- 11 жовтня міністр оборони України повідомив про прибуття першої з чотирьох німецької системи ППО IRIS-Т.