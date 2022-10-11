Україна отримала від США ще чотири системи HIMARS і німецьку ППО IRIS-Т

В Україну прибули ще чотири додаткові реактивні артилерійські системи HIMARS, передані США.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Чотири додаткові HIMARS від наших партнерів прибули! Я дякую Джо Байдену, Ллойду Остіну III та американському народу. HIMARS — це добре для українців і погано для росіян. Чудова новина напередодні [шостого формату] «Рамштайн», куди я їду завтра. Далі буде», — написав Резніков у Twitter.

Також міністр повідомив про прибуття німецької системи ППО IRIS-Т.

Раніше видання Der Spiegel з посиланням на джерела писало, що Україна отримала першу з чотирьох обіцяних таких систем.

Резніков додав, що на підході — американські ППО NASAMS. США вже прискорюють доставку двох систем.