Україна отримала від США ще чотири системи HIMARS і німецьку ППО IRIS-Т

В Україну прибули ще чотири додаткові реактивні артилерійські системи HIMARS, передані США.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
«Чотири додаткові HIMARS від наших партнерів прибули! Я дякую Джо Байдену, Ллойду Остіну III та американському народу. HIMARS — це добре для українців і погано для росіян. Чудова новина напередодні [шостого формату] «Рамштайн», куди я їду завтра. Далі буде», — написав Резніков у Twitter.
Також міністр повідомив про прибуття німецької системи ППО IRIS-Т.
Раніше видання Der Spiegel з посиланням на джерела писало, що Україна отримала першу з чотирьох обіцяних таких систем.
Резніков додав, що на підході — американські ППО NASAMS. США вже прискорюють доставку двох систем.
- Ці чотири HIMARS і боєприпаси до них були частиною нового пакета військової допомоги для ЗСУ.
- 12 вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Німеччина планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T. Дві з них передадуть уже до кінця 2022 року.