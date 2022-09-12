У Німеччині заявили, що Україна отримає дві системи ППО IRIS-T до кінця року. Ще дві — на початку наступного

Німеччина планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T. Дві з них передадуть уже до кінця 2022 року.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтервʼю «Радіо НВ».

«Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це буде захищати великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система також», — підкреслила вона.

Інші дві системи Україна отримає на початку 2023 року.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомляла, що система ППО IRIS-T для України наразі на стадії виробництва. Вона сподівалася, що її виготовлять до кінця літа.