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Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги для ЗСУ

Автор:
Софія Телішевська
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У межах нового пакету військової допомоги для України США нададуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Загалом новий пакет військової допомоги від США включатиме:

  • чотири установки HIMARS та боєприпаси;
  • шістнадцять 155-мм гаубиць;
  • 75 тисяч 155-мм снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм снарядів;
  • тисячу 155-мм снарядів RAAMS;
  • шістнадцять 105-мм гаубиць;
  • 30 тисяч 120-мм мін;
  • 200 машин MRAP MaxxPro;
  • 200 тисяч набоїв для стрілецької зброї;
  • обладнання для встановлення перешкод, міни Claymore та інше обладнання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що українські війська ефективно використовують підтримку США, щоб повернути свої землі. Це 22-й пакет військової підтримки від серпня 2021 року. Загальна сума допомоги сягнула $17,5 мільярда.

Блінкен наголосив, що США зобов’язалися надалі підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.