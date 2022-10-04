Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги для ЗСУ

У межах нового пакету військової допомоги для України США нададуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Загалом новий пакет військової допомоги від США включатиме:
- чотири установки HIMARS та боєприпаси;
- шістнадцять 155-мм гаубиць;
- 75 тисяч 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів;
- тисячу 155-мм снарядів RAAMS;
- шістнадцять 105-мм гаубиць;
- 30 тисяч 120-мм мін;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 200 тисяч набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод, міни Claymore та інше обладнання.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що українські війська ефективно використовують підтримку США, щоб повернути свої землі. Це 22-й пакет військової підтримки від серпня 2021 року. Загальна сума допомоги сягнула $17,5 мільярда.
Блінкен наголосив, що США зобов’язалися надалі підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.