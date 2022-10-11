Білий дім: США працюють над прискоренням доставки в Україну систем NASAMS

Кірбі відмовився назвати конкретну дату прибуття систем NASAMS, але сказав, що США «безумовно зацікавлені» у надходженні систем якнайшвидше. Ці системи протиповітряної оборони допоможуть виконати прохання президента України Володимира Зеленського щодо посилення ППО.

Раніше президент США Джо Байден погодився укласти контракт на вісім систем NASAMS, які забезпечують захист ближнього та середнього радіусу дії. Це та сама система, яка використовується для захисту повітряного простору у Вашингтоні.

Перед цим Зеленський на віртуальній зустрічі G7 заявив, що треба активізувати зусилля щодо створення «повітряного щита» над Україною на тлі шквалу атак російських крилатих ракет та безпілотників.