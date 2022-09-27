Повітряні сили: Підготовка до передачі систем NASAMS триває, Україна отримає 16 пускових установок

Процес підготовки передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS триває. Україна очікує від США дві батареї — це 16 установок для запуску ракет.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

«Буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, який буде бачити цілі [...]. Батарея NASAMS — це фактично наш дивізіон, це до восьми установок», — сказав Ігнат, додавши, що надалі потрібно на дипломатичному фронті просити посилення військової допомоги.

Одна батарея NASAMS зможе захистити цілі квадрати або регіон, оскільки кожну установку можна розмістити на дальності до 25 км. Мобільна зенітна батарея складається з 8—12 пускових установок, залежно від модифікації, 3—8 радіолокаційних станцій N/TPQ-64, двох комплексів управління вогнем, заряджальної і штабної машин.