В Офісі президента роз’яснили ситуацію з NASAMS. Вони ще не прибули до України

Речник президента Сергій Никифоров роз’яснив слова Володимира Зеленського щодо надання Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

«Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли», — сказав Никифоров у коментарі «Суспільному».

Напередодні CBS оприлюднило інтервʼю із Зеленським, у якому він вжив фразу «ми отримали NASAMS», дякуючи президенту США Джо Байдену і американському Конгресу за надану військову допомогу.