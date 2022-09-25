Зеленський: Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це він сказав в інтервʼю CBS.

«Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже було прийнято. І Конгресу США. Ми отримали NASAMS. Це системи ППО. Але, повірте, цього навіть близько не вистачає, щоб покрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців. Навіщо нам це? Нам потрібна безпека, щоб наші українці повернулися додому», — зазначив Зеленський.

NASAMS — пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.