Зеленський закликав пʼять країн надати Україні ППО

Президент України Володимир Зеленський закликав США, Німеччину, Італію, Францію та Ізраїль надати Україні системи протиповітряної оборони.

Про це він сказав після зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

За словами президента, уже є позитивні рішення щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS та IRIS-T.

«Ми очікуємо декілька систем IRIS-T. Поки що не отримали жодної. Так само, як від США ми очікуємо — і вдячні за підтримку цього процесу — NASAMS», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна налаштована активно домовлятися щодо ППО з такими країнами, як Франція, Італія, Німеччина.

«Не отримав поки що позитивної реакції від Ізраїлю. Держав, які спроможні гарантувати нам з вами закриття неба, принаймні з погляду ППО, не так багато. І навколо цих держав і треба розвʼязувати це питання», — пояснив президент.