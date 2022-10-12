Американський генерал Марк Міллі: Україна просить інтегровану систему протиракетної оборони — і може її отримати

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати і союзники мають допомогти Україні створити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони — саме цього наразі просить українське керівництво.

Про це він розповів після засідання міністрів НАТО в рамках формату «Рамштайн-6», передає CNN.

Він заявив, що до цього процесу мають долучитися всі союзники, оскільки мають відповідне озброєння. За словами Міллі, це нелегке завдання, але цілком досяжне.

Міллі озвучив план, згідно з яким різні системи ППО, які є у кількох країн, включаючи Ізраїль та Німеччину, мають бути передані Україні. Потім ці системи можна інтегрувати у єдину систему і використовувати разом для захисту повітряного простору України.

«Завдання полягатиме в тому, щоб зібрати їх [різні системи ППО] разом, розгорнути, навчити персонал, тому що кожна з цих систем відрізняється. Треба переконатися, що вони можуть бути повʼязані одна з одною системами управління та звʼязку», — сказав генерал.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш додав, що Міллі згадував систему ППО Hawk і вдосконалену Hawkeye. Її просила українська сторона.

«Це система середньої висоти, середньої дальності. Це стара система, але вона досить ефективна», — процитував Яриш слова генерала.

Загалом Міллі зауважив, що інтегрована система протиракетної оборони не контролюватиме весь повітряний простір України, але забезпечить надійний захист пріоритетних обʼєктів.

Ймовірно, йдеться про MIM-23 HAWK, яку розробили ще у 60-х роках.