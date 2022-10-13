Макрон: Франція передасть зенітні ракети та радари

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна в найближчі тижні отримає від французької сторони зенітні ракети та радари.

Про це пише Sky News.

Макрон не назвав кількість і тип ракет, але за даними журналістів, йдеться про ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій висоті. За його словами, така військова допомога посилить захист від дронів і російських ракетних атак.

Окрім цього, Франція працює над постачанням Україні шести додаткових самохідних гаубиць Caesar.