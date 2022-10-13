Макрон: Франція передасть зенітні ракети та радари

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна в найближчі тижні отримає від французької сторони зенітні ракети та радари.
Про це пише Sky News.
Макрон не назвав кількість і тип ракет, але за даними журналістів, йдеться про ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій висоті. За його словами, така військова допомога посилить захист від дронів і російських ракетних атак.
Окрім цього, Франція працює над постачанням Україні шести додаткових самохідних гаубиць Caesar.
- 12 і 13 жовтня у Брюсселі проходить засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи з питань оборони України — формат «Рамштайн-6». На зустрічі присутній міністр оборони України. Головна її тема — посилення ППО України.
- Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати і союзники мають допомогти Україні створити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони.
- У Міноборони Німеччини повідомили, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000.
- Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети на €15 мільйонів.
- Канада надасть Україні новий пакет допомоги на $47 мільйонів. Він передбачає 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, артснаряди і апаратуру супутникового звʼязку.
- Литва надасть Україні зимовий одяг та спорядження, а також виділить кошти на закупівлю у наступному році для ЗСУ бронемашин, тепловізорів, дронів і 120-мм мінометів на платформі М113.
- До цього, 11 жовтня міністр оборони України повідомив про прибуття першої з чотирьох німецьких систем ППО IRIS-Т і ще чотирьох систем HIMARS.