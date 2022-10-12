У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення

У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення, яке постачалося з перебоями після серії ракетних атак з боку військ рф.
«Укренерго» повідомило, що сьогодні ввечері обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть. Проте українців закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години, щоб знизити навантаження на мережі і полегшити роботу енергетиків, які відновлюють їх.
«Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, і ми продовжуємо його відновлювати. Роботи дуже багато. Масштаби та складність пошкоджень у різних регіонах відрізняються, тому десь нам потрібно більше часу. Через це поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях», — додали в «Укренерго».
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням і електрикою.
- 11 жовтня росія атакувала дронами Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. В області довелося вводити режим тотальної економії електроенергії.
- У столиці і регіонах запровадили погодинні відключення світла.
- 12 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна поступово відновлює енергосистему, проте закликав українців готуватися до важкої зими. Окупанти, вочевидь, будуть і надалі атакувати енергетичну інфраструктуру.