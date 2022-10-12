Швейцарія розширила санкції проти росії

Уряд Швейцарії 12 жовтня ввів додаткові санкції проти росії через анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради.

Під фінансовими санкціями опинилися 30 фізичних осіб з рф, їм заборонили вʼїзд до Швейцарії. Під фінансові обмеження також потрапили сім юридичних осіб.

Переважно нові санкції націлені на людей, які причетні до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Їхні активи у Швейцарії заморозять.

Відтепер швейцарський санкційний список ідентичний переліку обмежень Європейського Союзу.