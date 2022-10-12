ЄС допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру

Європейський Союз спільно з Європейським інвестиційним банком допоможуть Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру, яка постраждала від російських ракетних обстрілів.
Про це 12 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Європейський інвестиційний банк вже перерахував Україні додаткові €550 мільйонів. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі.
Загалом за два місяці в межах пакету екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала €1,05 мільярда.
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням.
- Уранці 11 жовтня росіяни завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини та атакували Ладижинську теплоелектростанцію.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росія за два дні уразила близько 30% енергетичної інфраструктури України.