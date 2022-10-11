Ворожі ракетні удари вивели з ладу чотири важливі електропідстанції на території Львівщини

Ранкові ракетні удари вивели з ладу чотири важливі електропідстанції на території Львівської області. Через це у Львові виникли серйозні проблеми зі стабільним електропостачанням.
Міський голова Андрій Садовий просить людей після відновлення подачі електрики мінімізувати її використання.
«Енергетики робить все можливе, щоб вийти з кризової ситуації. Це потребує часу. Дуже важливо, після відновлення — мінімізуйте використання електроенергії в домівках! Прошу поставитись із розумінням до цієї ситуації. Ворог намагається нас дестабілізувати, але ми не здамося», — наголосив він.
- Вранці 11 жовтня росія завдала повторного ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури Львова. Через це 30% міста тимчасово залишилися без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.