Події 11 жовтня в огляді «Бабеля». Окупанти продовжують бити по електростанціях, з полону повернулися 32 бійці, а Зеленський запропонував спостерігачів на кордон з білоруссю

Уранці війська рф знову почати масовані обстріли по всій країні. Атакували ракетами Запоріжжя. Дві ракети влучили в автосалон, інші — у навчальний заклад, загинула одна людина. Російські загарбники атакували двома дронами-камікадзе Shahed-136 Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області, а згодом — атакували ще раз, поранивши шістьох рятувальників. Від початку доби 11 жовтня російська армія випустила по Україні 28 крилатих ракет. З них 20 збили Сили протиповітряної оборони.

У Дніпропетровській області через російські обстріли суттєво пошкоджена одна з високовольтних підстанцій — понівечені автотрансформатори та резервні лінії електропостачання. Скільки часу займе відновлення обладнання — невідомо. Під час пікових навантажень є висока ймовірність відключення від електроенергії понад 20% території регіону та перебоїв у роботі обʼєктів критичної інфраструктури не лише Дніпропетровської області, але й Запорізької.

Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ, які брали участь у жорстоких боях з окупантами. Деякі з них вважалися зниклими безвісти. Крім того, Україна та росія обмінялись тілами загиблих військових. Під час обміну вдалося забрати 62 загиблих військових, зокрема тих, які загинули під час теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

Україна змогла повернути ще 37 депортованих дітей, яких наприкінці серпня вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка біля Геленджика — попри те, що у всіх є батьки. Зараз дітей повернули батькам, вони разом перебувають на Закарпатті.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили ситуацію на передовій та відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають українське небо. Крім того, обговорили подальшу деокупацію українських територій, а також ліквідацію руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими.

На зустрічі країн «Великої сімки» Володимир Зеленський запропонував розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні України з білоруссю. Зеленський наголосив, що Україна не планувала і не планує військових заходів проти білорусі.

Німецька компанія Rheinmetall в рамках «кругового обміну» уклала угоду з Чехією на поставку танків Leopard і броньованих ремонтно-евакуаційних машин Buffel. Натомість чеська техніка поїде до України.

Російські окупанти викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці. Ймовірно окупанти хочуть отримати інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше примусити український персонал станції працювати на «Росатом». Тим часом генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з лідером рф путіним, щоб обговорити з ним ситуацію і ризики аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

Голова благодійного фонду Сергій Притула та волонтер Сергій Стерненко зібрали за добу донатами 352 мільйони гривень. Кампанія «Ви розлютили українців» завершена. Волонтери розповіли, що спочатку планували зібрати близько 100 млн грн на 50 дронів-камікадзе RAM ІІ UAV (на базі українського «Лелека-100») і три наземні станції керування ними. Тепер вони вирішуватимуть, на що раціональніше використати 252 мільйони гривень, щоб було «багато бавовни» та «мертвих окупантів».