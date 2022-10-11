«Енергоатом»: Окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС

Російські окупанти 10 жовтня викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці.

Про це повідомили в пресслужбі «Енергоатому».

Імовірно, росіяни катують та залякують Мартинюка, бо хочуть отримати інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше примусити український персонал станції працювати на «Росатом».

«Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обовʼязків», — заявили в «Енергоатомі».