Голова «Енергоатому» Петро Котін узяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС

Президент компанії «Енергоатом» Петро Котін став виконувачем обовʼязків генерального директора Запорізької атомної електростанції.
Про це він повідомив у своєму зверненні.
«Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС», — сказав Котін.
Також він зазначив, що з моменту викрадення гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова адміністрування станції передали до Києва, і всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуть безпосередньо в центральному офісі «Енергоатому».
За словами Котіна, усі технічні питання щодо експлуатації енергоблоків буде як і раніше вирішувати технічний персонал ЗАЕС, погоджуючи з центральним офісом.
Також президент «Енергоатому» закликав працівників Запорізької АЕС не укладати угод з росіянами.
«Впевнений, що ваша мудрість не поступається вашій мужності. І ви не укладете жодних угод з окупантом, не підпишете жодних заяв та контрактів. Не робіть цього ні за яких умов та обставин!» — наголосив він.
- 30 вересня близько 16:00 російські військові викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодару та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку.
- 3 жовтня гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова звільнили з російського полону. Пізніше «Енергоатом» показав перше фото Мурашова після звільнення.
- 5 жовтня в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що гендиректор Запорізької АЕС більше не очолюватиме станцію.