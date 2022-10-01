Окупанти затримали директора Запорізької АЕС і вивезли в невідомому напрямку

Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Його вивезли в невідомому напрямку.

Про це заявив очільник «Енергоатому» Петро Котін.

За його словами, 30 вересня близько 16:00 росіяни зупинили автівку Мурашова в Енергодарі, силоміць затримали та із завʼязаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця його перебування.

«Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою — він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції», — зазначив Котін.

Котін закликав росіян негайно відпустити гендиректора ЗАЕС і повернути його до роботи для безпечної роботи станції.