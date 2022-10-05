МАГАТЕ: Після звільнення з російського полону гендиректор ЗАЕС Мурашов більше не очолюватиме станцію

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що гендиректор Запорізької АЕС більше не очолюватиме станцію. Його звільнили з російського полону та відправили на підконтрольну Україні територію.
Про це МАГАТЕ написало у своєму Twitter.
«Пан Мурашов зараз перебуває зі своєю сімʼєю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС. Поки що незрозуміло, хто його замінить», — йдеться у повідомленні.
Найімовірніше, це питання вирішуватиметься під час візиту голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до Києва, а потім і до Москви. Він обговорюватиме створення зони безпеки навколо ЗАЕС.
- 30 вересня близько 16:00 російські військові викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодару та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку.
- 3 жовтня гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова звільнили з російського полону. Пізніше «Енергоатом» показав перше фото Мурашова після звільнення.