Зеленський під час зустрічі «Великої сімки» запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів

Президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні України з білоруссю.

Про це він сказав під час онлайн зустрічі країн «Великої сімки».

«Росія намагається прямо втягнути білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано — вона вже втягнула їх. А прагне — втягнути безпосередньо», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна не планувала і не планує військових заходів проти білорусі. Щоб спростувати припущення щодо будь-якої загрози, він запропонував рішення.

«На кордоні України та білорусі можна розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат можуть розробити наші дипломатами. Я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу», — зазначив Зеленський.