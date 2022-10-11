Зеленський під час зустрічі «Великої сімки» запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів

Президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні України з білоруссю.
Про це він сказав під час онлайн зустрічі країн «Великої сімки».
«Росія намагається прямо втягнути білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано — вона вже втягнула їх. А прагне — втягнути безпосередньо», — сказав президент.
Зеленський наголосив, що Україна не планувала і не планує військових заходів проти білорусі. Щоб спростувати припущення щодо будь-якої загрози, він запропонував рішення.
«На кордоні України та білорусі можна розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат можуть розробити наші дипломатами. Я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу», — зазначив Зеленський.
- 10 жовтня російські окупанти завдали понад 80 ракетних та авіаційних ударів по Україні. Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.
- Того ж дня Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про термінове засідання країн G7.