На деокупованих територіях Харківської області виявили вже 530 тіл цивільних

З 7 вересня на деокупованих територіях Харківщини виявили 530 тіл цивільних, більшість із них мають ознаки насильницької смерті.

Про це в етері телемарафону 7 жовтня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Всі ці люди загинули в період тимчасової окупації і внаслідок злочинних дій ворожої армії. Із них 225 – жінки, 257 – чоловіки, 19 дітей. Ще 29 людей не встановлені.

«Якщо говорити про загальну кількість загиблих цивільних внаслідок військової агресії росії в Харківській області, то це на сьогодні 1 350 людей, і ця цифра збільшується ледь не щодня», — зазначив Євгеній Єнін.

Щодо масових поховань в місті Ізюм, то звідти вилучили 447 тіл загиблих. Ідентифіковано 215 тіл жінок, 194 — чоловіків. Виявлені тіла 22 військових і п’ятьох дітей, а також, ймовірно, 11 людських решток, стать яких ще не визначили. Вогнепальні поранення — у 15 людей, вибухові травми різного ступеня ще у близько 60 людей, ознаки катування — ще у 15 (це і мотузка на шиї, і зв’язані руки за спиною, кульові поранення колін, переломи ребер). Ще 13 тіл мають ознаки насильницької смерті — переломи щелеп або колото-різані травми.