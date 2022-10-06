На деокупованій Харківщині виявили 22 катівні

На деокупованій території Харківщини правоохоронці виявили та оглянули вже 22 катівні, де росіяни завдавали тортур полоненим.

Про це на брифінгу в Kharkiv Media Hub повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Укрінформ.

«Будинок у Пісках-Радьківських — це вже 22-а катівня, яку ми встановили та оглянули на деокупованій території Харківської області. Майже у всіх містах і великих населених пунктах, де базувалися військові частини російської армії, облаштовували місця утримання цивільних і військовополонених. Найпоширенішими способами катування були: пропускання електричного струму, сильне побиття палицями та іншими предметами, є факти здирання нігтів та інші жахливі тортури, в тому числі з використанням протигаза для удушення», — зазначив він.