В одному з деокупованих сіл Харківщини знайшли ще одну російську катівню

Поліцейські виявили ще одну російську катівню в селі Піски-Радьківські на Харківщині.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, коли російські окупанти зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та поселилися там. В одному з погребів росіяни облаштували катівню, де піддавали тортурам українців.

Поліцейські показали, як виглядає це місце.

Після втечі російські військові залишили розграбовані будинки, нечистоти та «розтяжки» на дверях.