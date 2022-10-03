В одному з деокупованих сіл Харківщини знайшли ще одну російську катівню

Поліцейські виявили ще одну російську катівню в селі Піски-Радьківські на Харківщині.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
За даними правоохоронців, коли російські окупанти зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та поселилися там. В одному з погребів росіяни облаштували катівню, де піддавали тортурам українців.
Поліцейські показали, як виглядає це місце.
Після втечі російські військові залишили розграбовані будинки, нечистоти та «розтяжки» на дверях.
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, зокрема Ізюм і Балаклію.
- У Балаклії, у відділку поліції російські окупанти організували «штаб», у його підвалі катували місцевих жителів. Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що виявлена в Балаклії катівня — не єдина.
- 26 вересня у звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині оперативники Служби безпеки України також виявили російську катівню.