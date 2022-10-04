РНБО: Новини про загрозу ядерного удару росією — це чергова стадія інформтероризму

Розповсюдження у західних ЗМІ новин про підготовку росії до нанесення по Україні ядерного удару — це чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого рф, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля.
Це заявили в Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.
У Центрі навели за приклад публікацію італійської La Repubblica, яка писала з посиланням на джерела про російський «підводний човен з ядерними боєголовками, що вийшов на випробування», і статтю The Times про те, що путін «наказує відправити в Україну ядерний військовий потяг». Також фіксуються чисельні відео у Twitter про наслідки точкового ядерного удару по Україні. Все це і може бути елементом тиску на Україну.
У Центрі зауважили, що рф посилюватиме ядерний шантаж, а тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з її боку.
- Лідер рф, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. Російський президент ще на початку повномасштабного вторгнення наказав привести ядерні сили у стан особливого бойового чергування.
- США і ЄС неодноразово попереджали рф про руйнівні наслідки. Politico писало, що США значно посилили спостереження за ядерною зброєю росії, проте там поки вважають ризик удару малоймовірним.
- Президент Зеленський не виключає такий сценарій. Українська розвідка також дуже високо оцінює ризик тактичного ядерного удару з боку росії.