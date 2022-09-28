США посилили спостереження за ядерною зброєю росії

Розвідувальні служби США та союзників посилили спостереження за ядерною зброєю росії, щоб відстежити підготовку до можливого удару по території України.

Про це пише Politico з посиланням на пʼятьох колишніх і нинішніх американських чиновників.

США та союзники ведуть спостереження в повітрі, космосі та в кіберпросторі. Також задіяні комерційні супутники.

Минулого тижня розвідувальні літаки США неодноразово бачили над Калінінградською областю, де розташовані російські системи озброєння подвійного призначення та гіперзвукові ракети.

Співрозмовники видання попередили, що перші ознаки підготовки до ядерного удару можуть виявити занадто пізно, оскільки рф має тактичну ядерну зброю, яка менша за міжконтинентальні балістичні ракети.