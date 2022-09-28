США посилили спостереження за ядерною зброєю росії

Розвідувальні служби США та союзників посилили спостереження за ядерною зброєю росії, щоб відстежити підготовку до можливого удару по території України.
Про це пише Politico з посиланням на пʼятьох колишніх і нинішніх американських чиновників.
США та союзники ведуть спостереження в повітрі, космосі та в кіберпросторі. Також задіяні комерційні супутники.
Минулого тижня розвідувальні літаки США неодноразово бачили над Калінінградською областю, де розташовані російські системи озброєння подвійного призначення та гіперзвукові ракети.
Співрозмовники видання попередили, що перші ознаки підготовки до ядерного удару можуть виявити занадто пізно, оскільки рф має тактичну ядерну зброю, яка менша за міжконтинентальні балістичні ракети.
- Після російського вторгнення в Україну путін, представники влади рф та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня путін погрожував ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- США попередили рф про наслідки. 26 вересня в Білому домі заявили, що не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї.