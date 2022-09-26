Адміністрація Байдена не бачить ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї

Сполучені Штати не вбачають ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю на тлі погроз президента росії володимира путіна.
Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-Пʼєр.
«Щодо свідчень [про підготовку до застосування ядерної зброї] або шансів, то ми цього не бачили на цей час. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили жодних підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на нинішньому етапі», — наголосила Жан-Пʼєр.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погроза путіна «небезпечна та безрозсудна».
- 25 вересня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Адміністрація президента Джо Байдена приватно повідомила кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні в Україні матиме «катастрофічні наслідки» для росії.